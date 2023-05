Rischiata la tragedia a Civitavecchia, cade il cancello del Commissariato e rischia di schiacciare un poliziotto

Cattiva manutenzione del cancello, che poteva creare una tragedia all’interno del Commissariato di Civitavecchia. Infatti, all’interno dei locali della Polizia di Stato, la cancellata si sarebbe improvvisamente staccata dai binari, rischiando di schiacciare con il proprio peso un poliziotto che si trovava nei pressi al momento dell’incidenti. Una fatalità sfiorata grazie all’automobile su cui viaggiava l’agente, una Jeep che con il proprio cofano ha attutito il colpo e impedito che l’uomo rimanesse ferito inesorabilmente.

Si stacca il cancello del Commissariato di Civitavecchia

I poliziotti che lavoravano nella centrale, si lamentavano da diverso tempo di quel cancello. Come qualcuno aveva più volte pronunciato: “Quella cancellata è ormai al limite delle condizioni, servono interventi urgenti prima che avvenga una tragedia”. Questa stava avvenendo infatti stamattina, quando la cancellata è uscita dai propri binari perchè erosa dal tempo. Parliamo di un cancello in ferro di quasi mille kg, che se cadesse addosso a un qualsiasi essere umano non gli darebbe nessuna speranza di sopravvivenza.

Il sindacato di Polizia insorge per l’episodio

Sull’episodio, è voluto intervenire Fabio Conestà, che in qualità di segretario generale del Movimento sindacale di polizia (Mosap) ha spiegato su RomaToday: “Forse dovremmo chiamarlo miracolo, oppure con il vero nome, ossia struttura fatiscente. Quanto accaduto stamattina a un collega a Civitavecchia è gravissimo. Ha rischiato di rimanere schiacciato sotto il cancello automatico del commissariato. Si è salvato solo grazie a un mezzo parcheggiato lì vicino e che ha fatto da spessore. Il pesante cancello di metallo che dà sulla strada pubblica, a causa di un guasto che non fa funzionare il motore, viene aperto a mano. In una frazione di secondo la pesante struttura è uscita dalle guide e ha travolto l’operatore. Solamente il cofano della Jeep parcheggiata nelle adiacenze ha impedito lo schiacciamento del collega. Continue sono state – prosegue Conestà – le segnalazioni di criticità sollevate dalle dirigenze che si sono succedute, continui gli adattamenti e i rattoppi che il personale pone in essere per poter garantire il servizio ai cittadini”.