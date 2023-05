Rissa al cantiere edile di Roma, uomo accoltella tre giovani connazionali e fugge via

Nuova rissa tra minoranze etniche nella zona di Roma. Questa volta ci spostiamo in un cantiere edile nella zona della Bufalotta, dove un egiziano di 32 anni avrebbe accoltellato tre giovani colleghi, peraltro suoi connazionali. Gli accoltellamenti sarebbero partiti dopo una violenta lite tra lo stesso 32enne e un suo giovane collega (i ragazzi hanno tra i 21 e i 28 anni), con gli altri due ragazzi che si erano parati a difesa della persona che stava subendo le urla.

La rissa al cantiere edile di Roma

L’episodio si sarebbe svolto in un cantiere su via di Villa di Faonte, dove si stava edificando una nuova costruzione. All’apertura dei lavori, intorno alle 7,00, il 32enne avrebbe acceso una furiosa lite con il proprio collega. Non si conoscono le motivazioni legate a questo scontro, specie se legato a problemi di lavoro o fattori “extra cantiere”. Resta che i toni si erano fatti molto duri, con tanto di minacce di morte da parte dell’accoltellatore. Una condizione che, nonostante la paura, avrebbe portato i due altri connazionali a intervenire per provare a separare i due litiganti.

Le coltellate nel cantiere di Bufalotta

L’uomo 32enne, vedendosi in minoranza, non ci ha pensato due volte a tirare fuori una lama, probabilmente da rasoio. Con scaltrezza, avrebbe agitato l’arma bianca contro le braccia dei tre ragazzi, provocandogli sugli arti superiori brutti tagli ma che non ne mettono in pericolo la vita. La lama affilatissima, e sistemata così con l’intenzione di offendere terzi, ha messo fuori gioco i tre operai, lasciando una via di fuga all’accoltellatore.

Il fermo dell’uomo a Palmiro Togliatti

Il 32enne egiziano, fuggitivo fino al tardo pomeriggio di oggi, è stato rintracciato da Carabinieri. Il soggetto è stato trovato lungo viale Palmiro Togliatti, con i Militari che hanno denunciato l’uomo a piede libero per lesioni. I feriti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per richiudere le profonde ferite alle braccia.