Risultati Elezioni Lazio 2023, affluenza, exit poll, proiezioni: segui la diretta dello spoglio

Elezioni Regionali del Lazio 2023, chi ha vinto? Inizia alle ore 15.00 di oggi lunedì 13 febbraio 2023 lo scrutinio dei voti al termine del quale verrà nominato il nuovo Presidente della Regione. La sfida vede protagonisti gli schieramenti del centrosinistra, con in campo l’ex Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il centrodestra con Francesco Rocca, ex Presidente della Croce Rossa Italiana, e il Movimento 5 Stelle con la giornalista Donatella Bianchi. Più indietro la coppia di candidati composto da Rosa Rinaldi (Unione Popolare), e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). Escluso dai Giudici invece Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo) che pure risultava inizialmente tra i candidati. Per questa tornata elettorale, lo ricordiamo, non è previsto il ballottaggio: pertanto a vincere sarà il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Elezioni Regionali Lazio, chi ha vinto?

Dalle 15.00 prenderà il via come detto lo spoglio dei voti che determinerà l’elezione del nuovo Presidente della Regione Lazio dopo Nicola Zingaretti nonché del rinnovato Consiglio Regionale composto da 50 Consiglieri. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio con le proiezioni e gli exit poll in tempo reale.

Exit poll e proiezioni elezioni Regione Lazio 2023

In aggiornamento

Risultati Elezioni Lazio 2023, i dati in tempo reale

Questi i dati in tempo reale mentre è in corso lo spoglio dei voti (segui la diretta dalle ore 15.00):

(sez. scrutinate – su -)

Alessio D’Amato (centrosinistra) – % Francesco Rocca (centrodestra) – % Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle) – % Rosa Rinaldi (Unione Popolare) – % Sonia Pecorilli (Partito Comunista) – %

Elezioni regionali Lazio 2023, chi vince? Sondaggi, il centrodestra è in vantaggio

Affluenza Elezioni Regionali Lazio 2023

Alle scorse Regionali si era recato alle urne il 66,55% degli aventi diritto al voto. In quell’occasione, era il marzo del 2018, Nicola Zingaretti vinse la tornata elettorale con poco meno del 33% dei voti. Per la tornata elettorale in corso invece si sono recati alle urne il 26.28% degli aventi diritto pari a 1.259.477.000 elettori.

