Rocca di Papa, esce di casa durante la notte e sparisce: appello per ritrovare Giordano

Rocca di Papa è in grande apprensione per la recente scomparsa di Giordano Sciamplicotti, avvenuta nella serata di ieri, giovedì 12 gennaio 2023, all’improvviso e senza lasciare nessuna traccia che possa far immaginare la sua posizione in questo momento. L’uomo sarebbe uscito di casa durante la serata, e poi sarebbe scomparso praticamente nel nulla. Sono ore di forte concitazione non solamente per gli amici e i familiari che lo aspettano a casa, nella speranza di rivederlo presto, ma anche per tutta la comunità in cui l’uomo era ben noto.

Nell’ultima ora l’appello è arrivato anche sui social, nel gruppo ”Tutto Rocca di Papa”, dove è stato condiviso il post sulla sua recente scomparsa, nella speranza che possa aiutare a fornire maggiore copertura per le ricerche. Nel post condiviso si legge: ”Giordano è uscito ieri sera da casa intorno all’una e non è ancora tornato. Aiutateci a ritrovarlo. Chiunque avesse informazioni, lo avesse incontrato in queste ore o può fornire qualunque notizia utile a ritrovarlo può contattare la Polizia Municipale, i Carabinieri di Rocca di Papa o, in privato, la sua famiglia. Grazie a Tutta Rocca di Papa per l’aiuto”.

Le ricerche al momento

Stando alle informazioni date da altri testimoni e di coloro che sono in queste ore impegnati con le ricerche, Giordano sarebbe uscito a piedi, nella serata di ieri, a casa sua che si trova in via Lucatelli, nel centro cittadino, intorno all’una di notte. Al momento, non è ancora tornato né si hanno tracce tangibili dei suoi spostamenti che possano condurre a lui. Le ricerche sono partite nella mattinata di oggi, quando il padre si è reso conto della sua assenza. Sino ad ora, però, nessun risultato. Nell’occasione, ricordiamo, che potete scrivere anche alla nostra redazione per poterci dare informazioni utili al ritrovamento di Giordano: