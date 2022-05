Rom colta sul fatto mentre sfila il portafoglio a un pendolare sulla metro: arrestata

C’è chi studia, le prova tutte, lavora dignitosamente e chi, invece, per ‘campare’ truffa il prossimo. E lo fa con tecniche ormai ben collaudate, modus operandi che si ripetono perché cambiano i giorni, i vagoni delle metro, ma la strategia dei borseggiatori è sempre la stessa: nascondersi tra i passeggeri, aspettare il momento giusto e mettere a segno il ‘colpo’. E farlo così velocemente da non lasciare, spesso, alcuna traccia, al punto che la vittima si accorge di essere stata derubata solo in un secondo momento: quando nella borsa, cercando fino infondo, non c’è più l’ombra del portafoglio. Poi, però, esistono casi (e per fortuna) con un epilogo ben diverso, come quello di stanotte, dove una borseggiatrice è stata colta sul fatto.

Borseggiatori in ‘azione’ sulla metro di Roma

La metro, quella della Linea A, era diretta ad Anagnina quando una rom, che si trovava su un vagone, ha pensato bene di concludere la giornata con un furto, forse l’ennesimo ai danni di pendolari ignari di tutto. Loro che sono lì e sperano solo di arrivare presto a destinazione. E non certo di ritrovarsi con una borsa o uno zaino vuoti. La donna bosniaca, però, questa volta ha sbagliato qualcosa e il ‘progetto’ non è andato a buon fine perché è stata colta sul fatto, proprio mentre stava cercando di sfilare il portafoglio dalla tasca di un uomo.

L’arresto

La rom, quindi, è stata arrestata dagli agenti del Viminale per furto aggravato. E ora lunedì ci sarà il processo per direttissima.