Roma, 17enne scompare senza lasciare traccia: l’appello disperato della madre di Mattia

Roma. Difficile, anzi, impossibile immaginare l’apprensione, la paura e l’agitazione di una madre che non sa che fine abbia fatto il proprio figlio. Soprattutto in una grande città come quella di Roma. Nelle ultime ore, una richiesta d’aiuto proviene direttamente dai gruppi Facebook della zona di Centocelle: l’appello disperato di una madre che sta vivendo delle ore di forte ansia per scomparsa del suo ragazzo, Mattia.

Uomo scomparso a Campo Ascolano: ‘È in stato confusionale’, l’appello per ritrovarlo

Mattia, scomparso a Roma: l’appello della madre per ritrovarlo

Come scrive la donna, suo figlio è un giovane ragazzo che si chiama Mattia, di soli 17 anni che, la notte scorsa non ha dormito nel suo letto, perché sembra essere sparito nel nulla. L’ultimo avvistamento è delle otto del mattino di ieri, ma pare che la donna abbia telefonato alla scuola che, del ragazzo, non ha notizie. Mattia non sarebbe andato neppure a scuola durante la mattina, dunque la sua scomparsa è precedente all’uscita dall’istituto. Poi, la sera, non ha fatto rientro a casa. Sono ore altamente concitate per la madre che ha deciso di diffondere il messaggi anche attraverso i social, per aumentare le possibilità di poterlo rintracciare. Intanto, noi della redazione vogliamo condividere la foto del ragazzo e l’appello della madre, per aumentare ancora di più la copertura, aiutare le ricerche e segnalare l’accadimento coloro che abitano nella zona. Il ragazzo è magro, capelli castani, altezza media.

La foto di Mattia e i contatti per le segnalazioni

La madre, disperata, in un post su Facebook, ha scritto: ”Questo è mio figlio Mattia, 17 anni. È magro. Non ha dormito a casa e non so dove sia. Aiutatemi. È uscito ieri alle 8 da casa, non è andato a scuola”. Infine, ha allegato il suo numero per eventuali segnalazioni. Ecco una foto recente di Mattia, di seguito – chiunque lo abbia visto può contattare direttamente la madre, Francesca, al numero 3898438134, contattare le forze dell’ordine oppure scrivere anche in redazione.