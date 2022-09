Roma, 19enne perde il controllo dell’auto e si schianta sul guard rail: cinque feriti

Terribile incidente in via Braccianese: cinque ragazzi sono rimasti feriti. E’ successo intorno alle 13 di oggi 12 settembre, all’altezza del chilometro 7 a Roma.

19enne perde il controllo dell’auto

Secondo una prima ricostruzione un ragazzo di 19 anni alla guida di una Opel Agila avrebbe perso il controllo del veicolo all’altezza di Osteria Nuova, e per cause ancora da accertare si sarebbe schiantato contro il guard rail. A bordo dell’auto, insieme al 19enne, quattro passeggeri.

Leggi anche: Incidente a Ostia: perde il controllo dell’auto e si ribalta (FOTO)

Cinque persone coinvolte: trasportati tutti in ospedale

Tutte le persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Per una di loro è stato necessario il trasporto con l’elisoccorso. Sul luogo per i rilievi del caso gli agenti della pattuglia del XV Cassia della Polizia Locale e i sanitari del 118.

Nel primo pomeriggio la strada è stata chiusa per la messa in sicurezza della strada nel tratto fra via Angelo Signorelli e via Alberto Tallone.