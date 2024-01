Roma, 20enne suicida nella scuola al Trionfale: era stato vittima di un pestaggio

È stato trovato la mattina del 23 gennaio, intorno alle 11, nel cortile di una scuola a Trionfale. Non sono ancora chiare le dinamiche che avrebbero portato alla morte del 20enne: al vaglio, l’ipotesi suicidaria.

Gli agenti della squadra mobile di Roma stanno indagando da ore sulla misteriosa morte di un giovane di 20 anni, trovato ieri mattina, intorno alle 11, nel cortile dell’Istituto Scolastico Nazario-Sauro Trionfale, a Roma. Al momento la polizia sta analizzando gli estratti video delle telecamere di sicurezza, dopo che un impiegato della scuola ha segnalato il ritrovamento del corpo sulle rampe di accesso agli scantinati dell’istituto.

Morte di un 20enne a Trionfale: ipotesi disagio psicologico

Secondo a quanto emerso dalle indagini, il corpo del 20enne recherebbe una ferita alla testa compatibile con l’ipotesi di una caduta, risultata fatale per il giovane. Al momento però si cerca di indagare anche sulle cause che potrebbero, nel caso in cui il gesto fosse intenzionale, portato il 20enne a togliersi la vita. Secondo quanto riferito da alcune agenzie, sembra in fatti che soffrisse di problemi psicologici, mentre Il Corriere della Sera riporta tra le motivazioni che potrebbero anche aver aggravato questo stato un pestaggio precedente alla caduta. Per avere conferma, bisognerà aspettare comunque gli esami autoptici.

Diversi gli interrogativi rimasti insoluti, innanzitutto perché un 20enne si trovasse nell’istituto comprensivo. A quanto sembra, si sarebbe recato lì di sua volontà, tant’è che poco lontano è stata ritrovata anche una minicar grigia. Ciò che è certo è che la ferita alla testa, inizialmente riconducibile a un’arma contundente, deriverebbe invece da una caduta. Le indagini, condotte dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma, si stanno orientando ora sull’identificazione del corpo.

Trovato cadavere nel perimetro della Scuola di via Trionfale a Roma

La scuola coinvolta è l’Istituto Comprensivo Statale di via Trionfale, situato al civico 7333. Il cadavere appartiene a un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note. L’età apparente sembrerebbe essere di circa 20anni, ma si attendono in merito ulteriori approfondimenti. Sul posto è intervenuta anche la sezione Scientifica della Polizia, oltre che come detto al personale sanitario del 118, e agli altri colleghi del commissariato nonché della Squadra Mobile.