Roma, 24enne accoltellato in strada durante una rissa: è grave

Scene di ordinario degrado a Roma, dove una discussione si è rapidamente trasformata in una rissa. E nelle mani di qualcuno è spuntato un coltello, che ha colpito un giovane di 24 anni, ferito più volte.

24enne accoltellato e lasciato in una pozza di sangue

E’ successo ieri sera in piazza Indipendenza, intorno alle ore 19:30, a poca distanza dalla stazione Termini. La discussione è nata da un gruppo di ragazzi stranieri: ad un tratto uno di loro ha estratto un coltello e ha accoltellato un 24enne libico, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. I passanti, sentendo le urla, si sono avvicinati e hanno visto l’uomo riverso a terra. Capendo che era ferito hanno chiamato il NUE 112 e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno inizialmente medicato l’uomo, per poi trasferirlo al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Intervenute anche le volanti del Distretto S. Giovanni: all’arrivo dei poliziotti tutti gli stranieri sono fuggiti, lasciando sul posto solo il 24enne ferito, unico che potrà riferire agli agenti cosa sia successo. I poliziotti hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, aiutati dalle videocamere di sorveglianza della zona.