Roma, 25enne scomparsa da Tor Bella Monaca: ‘Aiutateci a ritrovarla’

Non si hanno più notizie, dal 23 settembre scorso, di Sayagh Najwa, una ragazza di 25 anni che è uscita di casa, da Tor Bella Monaca, e non ha fatto più rientro. Da venerdì, infatti, nessuno sa più niente di lei e la famiglia, come si può immaginare, è disperata. E si è rivolta all’associazione Penelope Lazio, che sta aiutando nelle ricerche e ha diffuso i volantini sui social, lì dove la macchina della solidarietà si è già messa in moto.

L’identikit di Sayagh Najwa

Sayagh Najwa ha 25 anni, è scomparsa da Tor Bella Monaca ed è alta 170 cm. Ha una corporatura esile, i capelli neri e gli occhi marroni. Come segni particolari: un tatuaggio sul braccio sinistro e un neo sulla guancia destra. Le zone da attenzionare sono Roma, in particolar modo il suo quartiere, Tor Bella Monaca.

Come aiutare nelle ricerche

Chiunque abbia informazioni o veda la 25enne può contattare il Pronto Penelope al 3396514799 o le forze dell’ordine. Con la speranza di riportare presto a casa la ragazza.