Roma, 27enne sale sul parapetto di Ponte Tazio: ‘Mi ammazzo, non vi avvicinate’

Ponte Tazio è stato spesso (e purtroppo) ‘teatro’ di suicidi perché sono state tante le persone che in passato hanno deciso di salire proprio su quel parapetto e di buttarsi di sotto, mettendo così la parola fine alle loro vite. E lo stava facendo ieri pomeriggio, intorno alle 18, anche un altro giovane, un 27enne italiano, che aveva tutte le intenzioni di farla finita.

Roma, 27enne sale sul parapetto di Ponte Tazio: ‘Voglio ammazzarmi’

Fortunatamente ieri il giovane è stato notato dagli ‘angeli’ della Polizia Locale, che lo hanno tratto in salvo. Il 27enne che aveva scavalcato il parapetto non voleva, almeno in un primo momento, essere aiutato. Anzi, continuava a urlare che si sarebbe gettato se solo qualcuno si fosse avvicinato, ma i caschi bianchi non hanno perso le speranze. Hanno cercato di entrare in confidenza con lui, lo hanno ascoltato, gli hanno parlato, poi lo hanno tratto in salvo e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’Ospedale Sandro Pertini per tutti gli accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri.