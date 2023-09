Roma, 32enne preso a botte da tre donne: messe in fuga dai residenti

Aggredito nel pieno della notte, sotto lo sguardo dei residenti che, allertati dalla scena, hanno chiamato un’ambulanza. Un pestaggio in piena regola quello di domenica 10 settembre nella zona del parco Tevere-Magliana. Un uomo è stato trovato a terra esanime dopo essere stato picchiato brutalmente da tre donne. Le tre assalitrici si sono avventate sulla vittima senza apparenti ragioni, ma le autorità stanno cercando di approfondire le dinamiche per far luce sulla vicenda e risalire alla responsabili.

Aggressione notturna sulla Magliana: uomo picchiato a sangue in strada

I fatti risalgono all’incirca alle ore 22 di domenica 10 settembre all’altezza dell’incrocio via Greve e via Foiano della Chiana, zona Magliana. I residenti hanno cominciato a sentire verso quell’ora grida di dolore provenire dalla strada e, sporti dalle abitazioni, hanno assistito a un gruppo di persone che si scagliavano contro un uomo privo di difese. A terra un 32enne di origini peruviane, malmenato da tre donne robuste, che hanno approfittato del suo evidente stato di fragilità mentre era a terra. Stando a quando raccolto dalle autorità sembra infatti che l’uomo fosse evidentemente ubriaco, un fattore che può aver inciso anche sulla sua incapacità di reagire all’aggressione e confermato poi anche dai soccorsi, giunti prontamente sul posto per le segnalazioni dei residenti.

Agguati e furti alla Magliana: i residenti spaventati

Grazie alle segnalazioni degli abitanti di zona, è stato possibile interrompere il pestaggio, allertare le autorità e chiamare i soccorsi via 118. Gli operatori hanno perciò condotto il 32enne, privo di documenti di identità al momento dell’aggressione, in codice giallo al San Camillo, dove sono state riscontrate, oltre alle ferite di lieve entità, anche una forte alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Il paziente è stato trattenuto una notte in ospedale, per poi essere dimesso già da lunedì mattina. Anche se l’uomo è stato tratto in salvo dagli abitanti e dai soccorsi, la vicenda riaccende comunque l’attenzione sul grado di sicurezza patito in zona, considerando che il parco Tevere-Magliana è un’area sottoposta a frequenti atti di criminalità, soprattutto agguati e scippi.