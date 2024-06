Roma, 45enne gambizzato in strada: l’incontro ‘chiarificatore’ e gli spari, chiuse le indagini

Ricostruito l’accaduto attorno alla gambizzazione di un uomo di 45 anni avvenuta agli inizi di maggio scorso nella zona della Laurentina. La vittima era stata portata in Ospedale dal fratello (a Pomezia) facendo scattare l’allarme. Chiuse adesso le indagini: a sparargli sarebbe stato un suo amico.

E’ stata fatta luce sul grave fatto di cronaca avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 maggio scorso, sulla via Laurentina nella zona Monte Migliore dove un uomo era stato gambizzato in strada. La vittima era stata portata dal fratello al pronto soccorso della casa di cura S. Anna di Pomezia presentando una ferita alla gamba sinistra causata da un colpo d’arma da fuoco. Trasferito e ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio, il 45enne ha poi avuto una prognosi di 50 giorni per le gravi lesioni riportate.

L’incontro, poi gli spari: risolto il giallo di Monte Migliore

Come prevede la procedura in casi come questi i sanitari avevano allertato i Carabinieri che erano giunti sul posto e avviato le indagini. Le investigazioni, partite nell’immediatezza, hanno consentito ai Carabinieri di raccogliere elementi sufficienti per risalire all’identità del presunto responsabile, che nel frattempo si era reso irreperibile. Ebbene, secondo quanto ricostruito, quella notte, l’uomo sarebbe uscito di casa con un revolver – che deteneva per uso sportivo ma che non aveva titolo per portarlo in pubblico – per incontrare il 45enne, che conosceva da molti anni.

L’incontro tra i due, spiegano gli investigatori, sarebbe dovuto servire ad appianare alcuni screzi sorti tra i due amici, probabilmente di natura economica. La situazione però è degenerata in pochi minuti fino all’esplosione di colpi di pistola. Una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento infatti l’uomo avrebbe sparato due colpi di pistola ferendo gravemente alla gamba l’altra persona.

L’arresto

I gravi indizi di colpevolezza raccolti hanno consentito così alla Procura di richiedere e ottenere dal Gip del Tribunale di Roma l’ordinanza che ha disposto l’arresto dell’aggressore. I Carabinieri lo hanno dunque raggiunto e fermato: si tratta di un 58enne romano ristretto per il momento agli arresti domiciliari. Ad eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri della Compagnia di Pomezia.