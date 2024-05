Pomezia: 45enne gambizzato portato al pronto soccorso della clinica Sant’Anna

Giallo a Pomezia dove nella notte appena trascorsa un uomo, ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco, è stato portato dal fratello al pronto soccorso della clinica Sant’Anna. Sul caso indagano ora i Carabinieri della locale compagnia, cosa sappiamo.

Si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale di Pomezia in compagnia del fratello ferito chiedendo aiuto. L’uomo, un 45enne romano, è giunto presso la Clinica Sant’Anna dopo essere stato attinto da un colpo d’arma da fuoco ad una gamba. Immediatamente sono intervenuti i sanitari che poi, come da prassi, hanno notiziato le forze dell’ordine dell’accaduto. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno dato via immediatamente alle indagini.

45enne gambizzato portato in Ospedale a Pomezia

Per quanto riguarda le condizioni di salute del 45enne, quest’ultimo, ricevute le prime cure, è stato poi trasferito presso l’ospedale “Sant’Eugenio” di Roma dove si trova attualmente ricoverato. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione non sarebbe in pericolo di vita.

Del caso è stata informata la Procura della Repubblica che ora dirige le indagini tese a chiarire la dinamica e gli autori dei fatti. L’uomo, da quanto ricostruito, è un soggetto già noto alle forze dell’ordine, elemento quest’ultimo che rivestirà chiaramente un peso per dare una spiegazione ai fatti. Da capire, ancora, anche il luogo esatto dove si è consumato l’agguato considerando che, come visto, il 45enne è stato portato in Ospedale dal fratello e non c’è stato l’intervento dell’ambulanza: ebbene, secondo la testimonianza fornita dalla stessa vittima il ferimento sarebbe avvenuto a Roma, nella zona di Montemigliore, con l’uomo poi portato al Pronto Soccorso di Pomezia dal familiare.

