Roma: 50enne rapina un negozio in monopattino e semina incendi nel quartiere

Roma. Un furto andato a segno all’interno di un negozio di casalinghi in viale Jonio. Poi la fuga a bordo del suo monopattino elettrico verso la libertà. Purtroppo per lui, però, i Carabinieri in quel momento lo hanno fermato per un controllo: durante la perquisizione lo hanno trovato in possesso dell’intera mercanzia precedentemente sottratta al negozio e di sistema artigianale per appiccare incendi.

50enne di Ladispoli tra furti e incendi

Si tratta di un 50enne originario di Ladispoli che se la stava dando a gambe con il bottino appena sottratto. Ma non è tutto: tra i suoi averi anche un sistema di combustione artigianale composto da uno stoppino. A quel punto, i militari hanno fatto il collegamento con i numeri incendi ai cassonetti verificatisi nella zona, avviando così una serie di accertamenti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

”Catturato” dalle telecamere di sicurezza

Le immagini, a quanto pare per il momento, lasciano davvero poco spazio all’immaginazione: i militari hanno riscontrato che il soggetto catturato dalle telecamere mentre appiccava gli incendi ai cassonetti della zona, vestiva indumenti perfettamente compatibili con quelli indossati dal 50enne al momento del controllo. Per ora, sono due gli incendi di cui l’uomo è gravemente indiziato essere l’autore, entrambi appiccati a fine marzo scorso nella zona di via Ugo Ojetti. Al momento, il 50enne risulta gravemente indiziato di incendio e furto aggravato.