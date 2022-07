Roma, 60enne va a fare la spesa e si accascia a terra: grave in ospedale

Aveva da poco fatto la spesa, presumibilmente nel centro commerciale Porta di Roma, e stava tornando a casa quando, improvvisamente, è stato colto da un malore. Si è accasciato a terra, ha perso conoscenza ed è stato trovato lì, sul marciapiede, dagli agenti di pattuglia della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano, che hanno subito soccorso l’uomo, un 60enne.

60enne si sente male in via delle Vigne Nuove

È successo intorno alle 15 nel III Municipio, in via delle Vigne Nuove, all’altezza del Viadotto dei Presidenti: è qui che l’uomo, un 60enne, è stato trovato a terra, privo di conoscenza, dai caschi bianchi. L’uomo, che molto probabilmente aveva da poco finito di fare la spesa perché accanto a lui sono state trovate delle buste, si è sentito male, forse per il forte caldo, in quell’ora di punta.

Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente allertato il personale medico, che ha portato l’uomo all’Umberto I in codice rosso. Con la speranza che si riprenda, il prima possibile.