Roma, 90enne con disturbi della memoria scompare senza lasciare tracce: ritrovata dalla Locale

Roma. Dopo ore di apprensione, concitazione, timore per le sue condizioni di salute, data soprattutto l’età, finalmente è stata ritrovata nel rione Aventino da una pattuglia della Polizia Locale del X Gruppo Mare in servizio straordinario. Si tratta di una donna di 90 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce, e che è affetta da disturbi della memoria, motivo per cui si era allontanata improvvisamente dalla sua abitazione senza riuscire a farvi ritorno. Con sé, dopo la sparizione, non aveva né documenti né telefono cellulare.

Ritrovata 90enne scomparsa a Roma

I familiari hanno trascorso ore di pena e sofferenza, prima che la ritrovassero, arrivando a setacciare e passare in rassegna tutta la zona nei dintorni della sua abitazione. Il tutto con estrema concitazione, chiedendo a chiunque se avessero tracce o informazioni su di lei. Poi, per fortuna, è arrivata al telefonata che ha permesso loro di potersi distendere, rilassare e tirare un sospiro di sollievo dopo tanta attesa. La donna anziana si trovava in un profondo stato confusionale quando è stato ritrovata: camminava in modo incentro nei pressi della zona di Piazza Albania. Precisamente tra Piazza Albania e via di Santa Prisca, qui gli agenti della Locale hanno notato il suo passo incerto, confuso, e hanno subito voluto tastare i loro sospetti. Ricordiamo, intanto, che la 90enne era scomparsa da diverse ore e aveva costretto i familiari ad richiedere un piano di ricerche coordinato tra diversi esperti e forze dell’ordine per poterla ritrovare.

Il riabbraccio con i familiari

Alla fine, per fortuna, sono stati gli agenti della Polizia Locale ad intercettare la donna anziana e quindi riportarla a casa. Una volta raggiunti i familiari, questi hanno potuto finalmente riabbracciarla e riportarla nuovamente a casa, dove ora si trova al sicuro e al riparo da ogni pericolo.