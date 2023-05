Roma, a folle velocità con uno scooter rubato: scatta l’inseguimento a Monteverde

Roma. A bordo di uno scooter rubato, per sfrecciare a tutta velocità per le strade della Capitale, in particolare nei pressi del quartiere Monteverde. Un’andatura non proprio consueta, regolare, che ha finito per allertare una pattuglia dei Carabinieri che proprio in quel momento stava effettuando un controllo proprio su quelle strade. Un errore non da poco, che ha comportato poi il rilevamento di tutto il resto. Erano in due, giovani, che al fermo hanno anche cercato di opporre resistenza nonostante la situazione fosse ormai irrecuperabile.

A velocità folle per le strade Monteverde: nei guai due ragazzi

Dopo l’alt dei militari, il ragazzo che si trovava alla guida ha deciso di non fermarsi, e ha continuato bellamente la sua corsa a bordo dello scooter, ignorando completamente l’invito a risolvere la cosa in modo regolare e pacifico. L’avvistamento è avvenuto precisamente la scorsa notte, in via Federico Ozanam, dopo che i giovani avevano attraversato anche via Felice Cavallotti con una velocità a dir poco sospetta. Dopo l’inseguimento, breve, i due ragazzi sono stati finalmente bloccati dai militari. E anche in questo caso hanno provato a sfuggire, ingaggiando una piccola colluttazione, opponendo resistenza, ma senza troppo zelo. Un nulla di fatto, che si è concluso con il fermo e la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione e resistenza a un pubblico ufficiale.