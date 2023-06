Roma, a fuoco prima bus e poi compattatore Ama

Prima un autobus a fuoco, l’ennesimo, poi un compattatore dell’Ama in fiamme. Una notte e un inizio giornata sicuramente impegnativi per i vigili del fuoco di Roma, che dopo la mezzanotte sono dovuti intervenire sull’A24 Diramazione Roma Centro per domare l’incendio sul mezzo di trasporto. E che dopo poche ore, alle 6, sono stati chiamati per un altro incendio, questa volta in via Giovanni Battista Scozza, all’altezza del numero civico 15, lì dove stava andando a fuoco un compattatore dell’AMA.

Autobus a fuoco sull’A24

Poco dopo la mezzanotte, le squadre dei vigili del fuoco 10/A e AB/10 del distaccamento della Rustica sono intervenute sulla A24 Direzione Roma Centro, all’altezza dell’area di servizio La Rustica. Qui stava andando a fuoco un autobus fuori servizio: le fiamme, stando a una primissima ricostruzione, hanno interessato il vano motore e le ultime file dei sedili del mezzo pubblico. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta. Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco di turno e gli agenti della Polizia di Stato.

Compattatore AMA a fuoco a Tor Bella Monaca

Poche ore dopo, intorno alle 6 di questa mattina, un altro incendio. A prendere fuoco un compattatore dell’AMA, in via Giovanni Battista Scozza 15, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incendio (anche) in un appartamento

Sempre questa mattina, intorno alle 6.15, a Roma, come se non bastassero gli autobus e i rifiuti AMA, è andato a fuoco un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro in via della Magnetite, all’altezza del civico 30. Le fiamme, spiegano i vigili del fuoco, hanno interessato il vano cucina: all’interno due persone anziane, che sono state soccorse e trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118. Non c’è stato nessun danno strutturale, sul posto anche i Carabinieri della stazione Roma Santa Maria del Soccorso. Molto probabilmente l’incendio è divampato a causa di un cortocircuito del frigorifero.