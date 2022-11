Roma, abitazione ‘stupefacente’: in casa anche 3 pistole

Stava passeggiando in strada. Niente di strano se non fosse che il suo atteggiamento ha insospettivo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, che lo hanno fermato. E lo hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Da qui, quindi, la decisione di perquisire anche l’abitazione dell’uomo, un 58enne originario di Salerno e residente nella Capitale, senza occupazione e noto alle forze dell’ordine.

Cosa è stato trovato a casa

L’uomo, che è stato trovato con alcune dosi di eroina e cocaina, in realtà viveva in una casa ‘stupefacente’, in zona Torpignattara. È qui che i militari hanno trovato 1,5 kg di hashish, 50 g di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Ma non solo. Tra le mura di casa anche 3 pistole ad aria compressa – una delle quali priva di tappo rosso – 17 proiettili calibro 380 e 2 proiettili calibro 9×21, il tutto detenuto senza alcuna autorizzazione.

L’arresto

L’uomo, quindi, è stato arrestato. Ma anche denunciato per detenzione abusiva di munizioni, lui che in casa nascondeva droga e armi.