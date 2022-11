Roma. Rubano un’altra auto a Camara, è la seconda in un mese: danni pure per Matic

Roma. Un’altra volta, e nel giro di pochissimo tempo: seconda auto rubata al povero Mady Camara durante la notte di giovedì scorso. La prima auto era sparita a seguito della gara contro l’Inter. Il campione, dopo un primo momento di forte stizza – per usare un eufemismo – aveva creduto si trattasse di un caso isolato ma, a quanto pare, non è stato proprio così. Infatti, proprio venerdì mattina il campione si è svegliato, di nuovo, con un pezzo mancante: e cioè senza trovare la sua Hyundai Santa Fe messa a disposizione del club. E allora deja vu, ed eccolo di nuovo al commissariato dell’Eur, accompagnato dal consueto interprete del club per sporgere la sua seconda denuncia.

Roma, rubata l’auto al centrocampista giallorosso Mady Camara: l’aveva appena parcheggiata per fare shopping

Ladri si accaniscono: seconda auto rubata a Camara

Il copione è ancora una volta tra i più classici del furto all’italiana: dopo aver parcheggiato in via del Ciclismo – nelle vicinanze della sua abitazione – nella nottata tra giovedì e venerdì scorso, la sua Hyundai Santa Fe, messa a disposizione dalla Roma, è sparita nel nulla, senza traccia. Il primo furto, lo ricordiamo, si era verificato invece il primo ottobre scorso, dopo la vittoria ottenuta dagli uomini di Mourinho contro l’Inter a San Siro. In quel primo caso, però, i malviventi avevano deciso di agire alla luce del sole, senza troppe problematiche, e approfittando dell’assenza del calciatore, il quale nel frattempo si era allontanato per fare shopping e compere.

Danni anche per Matic

Ma questa volta, il campione non è solo: una brutta sorpresa al risveglio c’è stata anche per Nemanja Matic, che ha dovuto contestualmente sporgere denuncia contro ignoti, dopo aver ritrovato la sua Mercedes Classe G con un finestrino distrutto e, inoltre, senza il volante. Insomma, davvero un accanimento continuo verso i campioni in questione.