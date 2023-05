Roma, acquista online un kit per il suicidio: morto 25enne, la famiglia: ‘Trovate chi gli ha venduto quelle cose’

I venditori di morte esistono e lo ha provato sul proprio corpo un ragazzo di Roma, che si è tolto la vita attraverso un “kit del suicidio” comprato su Internet. Dark web o altra piattaforma, un giovane si è ucciso comprando dei medicinali per la spesa di 460 euro. Un caso sui cui dovrà vederci chiaro la Procura, attraverso il sostituto procuratore Eugenio Albamonte, che dovrà anzitutto comprendere come quel ragazzo di 25 anni sia arrivato a comprare simili sostanze.

Il kit del suicidio venduto al ragazzo di Roma

Come riporteranno i genitori del ragazzo, il loro figlio soffriva di gravi problemi di depressione da anni. Nel 2013, aveva già tentato il suicidio nel quartiere di San Lorenzo, venendo salvato in extremis dai Carabinieri. Ora ci ha riprovato e ci è riuscito, dopo aver completamente chiuso la propria vita sociale con amici e l’ex fidanzata. Se usciva di casa, lo faceva solamente per andare a lavorare con il proprio scooter come rider. Soldi guadagnati sul lavoro che probabilmente il giovane aveva conservato bene, ma con l’idea di farla finita davanti a una vita che forse per lui era diventata insostenibile.

La compravendita dei medicinali per morire

Il 25enne avrebbe trovato i materiali online, dove ha effettuato la transazione economica per acquistarli. Contatti coi fornitori attraverso le email, cui il giovane addirittura sollecitava “l’urgenza di venire in contatto con quelle sostanze quanto prima”. Situazioni che i genitori del giovane raccontano nel pieno dello sconforto, considerato come le hanno trovate loro nel pc del figlio e soprattutto ricordano quando arrivò quel maledetto pacco in casa, che lo stesso giovane nascose alla loro vista e definì come “un pezzo di ricambio importante per il motorino”. Dopo la scomparsa per una giornata, con annessa denuncia della sua famiglia, il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto sulla terrazza condominiale di dove abitava, nel quartiere di Re di Roma.