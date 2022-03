Roma, addio ai cassonetti: ci sarà la raccolta porta a porta al rione Monti

Roma. Nel cuore della Capitale, in uno dei quartieri più popoli e più in voga, la società Ama che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti ha deciso di ritirare completamente i cassonetti dell’immondizia. La rimozione completa avverrà proprio nel prossimo fine settimana. Al momento, però, sono ancora 56 i cassonetti totali nella zona, quasi tutti sono situati su via Cavour, nelle specifico in largo Corrado Ricci e piazza dell’Esquilino. Si tratta di cassonetti riservati esclusivamente ai residenti della zona.

Raccolta porta a porta al rione Monti

Tuttavia, in previsione della maratona di domenica prossima, 27 marzo 2022, saranno tutti ritirati dalla strada in cui ora si trovano. La soluzione c’è già, almeno in teoria: Ama ha pensato di sostituire i cassonetti con l’estensione della raccolta porta a porta anche al rione Monti, che nella zona già esiste in parte. Per tutti gli altri che, invece, abitano in palazzi in cui non c’è spazio per i bidoncini da esterno, l’azienda ha disposto, invece, l’attivazione di punti di raccolta. Saranno 3 le postazioni di raccolta come si legge sul sito ufficiale.

Leggi anche: Roma, isola ambientale Rione Monti: “Il Tar ha respinto il ricorso, sarà realizzata”

Orari per la raccolta rifiuti

Sono 3 nuovi punti di raccolta che andranno ad aggiungersi alla lista di quelli già presenti al momento: come in via Leonina; in via Panisperna; in via dei Serpenti, all’angolo con via Madonna ai Monti. Gli orari saranno sempre i consueti: si potrà usufruire dei nuovi così come dei vecchi centro di raccolta dalle ore 7 della mattina fino alle ore 19.