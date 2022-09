Roma, affari di famiglia ‘stupefacenti’: arrestati 2 fratelli

Uniti dallo stesso sangue e dallo stesso ‘lavoro’. Due fratelli spacciatori che condividevano tutto, anche e soprattutto la droga, tra hashish e cocaina, da nascondere in casa a Roma, in zona Torre Angela. Avevano studiato ogni dettaglio, uno di loro continuava a ‘lavorare’ nonostante si trovasse ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma non avevano messo in conto la presenza della Polizia. Che li ha scoperti e arrestati.

Lo spaccio direttamente a casa

Dopo un’articolata attività investigativa, gli agenti del VI Distretto Casilino sono venuti a conoscenza che presso l’abitazione di un 47enne italiano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, potesse essere occultato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. E il sospetto è nato perché già da tempo l’uomo, con la collaborazione del fratello, si dedicava allo spaccio di stupefacenti. E la loro casa era diventata una base, tra un continuo andirivieni di clienti.

Cosa è stato trovato

Gli agenti hanno proceduto alla perquisizioni e grazie al cane antidroga ‘Faro’ hanno trovato in casa circa 60 grammi di cocaina e 92 grammi di hashish, occultati sia all’interno del bagno, nello specifico all’interno di un finto tubo di scarico, sia all’interno della camera da letto. Ma non solo. Sono stati trovati 210 euro in contanti e materiale idoneo alla pesatura e confezionamento dello stupefacente, ma anche una sostanza da taglio pari a 380 grammi.

L’arresto

I due fratelli, uniti dallo stesso sangue e dalla stessa ‘passione’, sono stati arrestati. Il 47enne, quello che era già agli arresti, è in carcere, mentre il più grande, quello di 60 anni, è ai domiciliari. Entrambi, in ogni caso, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.