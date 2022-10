Roma, al Bambin Gesù arriva il vaccino contro le vespe: ecco a chi è rivolto

Dopo il vaccino contro il Covid adesso arriva anche quello contro le vespe. Dati alla mano, in Italia, ogni anno le punture di api, vespe o calabroni causano tra i 5 e i 20 decessi. Nei casi meno gravi invece, la puntura degli imenotteri può dar luogo a pericolosi shock anafilattici.

Messo a punto al Bambin Gesù il vaccino contro le vespe

Il servizio di immunoterapia desensibilizzante è stato attivato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e si rivolge a bambini e ragazzi ai quali è stata diagnostica una grave forma di allergia al veleno degli imenotteri. Stando a quanto sostenuto dal nosocomio, inoculando — per via sottocutanea — nei soggetti dosi crescenti di medicinale, questi nell’arco di un anno non rischieranno più reazioni gravi nel caso in cui venissero punti da un’ape, una vespa o un calabrone.

Niente più shock anafilattico

Attraverso il vaccino, dunque, i soggetti allergici potranno dire addio a reazioni avverse e pericolose come lo shock anafilattico. Trattandosi sempre della somministrazione di un medicinale, è bene sottolineare che chiunque decida di sottoporsi alla vaccinazione, quest’ultima verrà effettuata in completa sicurezza, alla presenza sia degli allergologi sia di un rianimatore nel caso in cui dovesse esserci delle complicazioni post inoculazione.