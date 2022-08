Donna muore in casa per una puntura di calabrone: aveva 66 anni

Roccagorga. I calabroni infestano i nostri giardini e le nostre case durante tutta l’estate. Anche senza allergie, la loro puntura può risultare molto pericolosa per le persone. La puntura di calabrone è piuttosto dolorosa e, in soggetti sensibili e predisposti, può portare a conseguenze spiacevoli, talvolta severe.

Il calabrone, un rischio per l’estate

Il rischio di incorrere nella puntura di calabrone è più elevato durante i mesi caldi, per via della loro aumentata presenza. Di fatto, con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di trascorrere tempo all’aria aperta e in mezzo alla natura, così come aumenta la presenza degli stessi calabroni in prossimità di piante o feritoie, dove creano dei veri e proprio nidi.

Spesso, in soggetti predisposti o deboli, la puntura di questi animali può comportare anche la morte per choc anafilattico, come nel recente caso registrato nelle ultime ore.

Leggi anche: Latina, moto impatta contro ambulanza: al suo interno una donna con emorragia cerebrale, grave il centauro

Morta a 66 anni per choc anafilattico

Un avvenimento che ha scosso l’intera comunità: una puntura che è costata la vita ad una donna di 66 anni, trovat morta dentro casa a seguito di una puntuta di un calabrone. I fatti si sono verificati intorno alle 22:30 della scorsa notte, a Roccagorga.

I rilievi e le indagini sul posto

I familiari, dopo il tragico avvenimento, hanno immediatamente avvertito gli operatori del 118 i quali, giunti presso l’abitazione in via Cesare Cotesta, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 66enne. Con ogni probabilità, il decesso è stato causato da uno choc anafilattico. Intanto, sul posto anche gli operatori per le opportune indagini sul caso.