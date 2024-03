Roma, allarme bomba al supermercato

Attimi di panico in un supermercato a sud-est di Roma, dove è arrivata una segnalazione.

Attimi di panico questo pomeriggio nel quartiere Giulio Agricola. A distanza di poche ore dal cedimento del manto stradale via Sestio Menas, al Quadraro, sale di nuovo la tensione nella periferia a sud est di Roma per l’allarme bomba in un supermercato di zona.

Allarme bomba a Giulio Agricola: cos’è successo

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, una segnalazione telefonica ha avvertito il personale del supermercato Todis, sito in via Tuscolana, della presenza di un ordigno esplosivo nel punto vendita.

I carabinieri e i vigili del fuoco sono prontamente giunti sul posto e hanno fatto evacuare circa 40 famiglie presenti nei due palazzi, nei pressi del supermercato. Inoltre, per preservare la zona da ulteriori rischi, è stato momentaneamente chiuso il traffico veicolare su via Tuscolana fino all’altezza di Giulio Agricola, nel senso di marcia verso il Gra.

Dopo le attente verifiche della polizia locale, intorno alle ore 17 è rientrato il rischio bomba, sfumando in un falso allarme che ha solo generato panico nei presenti e nei residenti di zona. Intorno alle ore 17.15 è stata inoltre riaperta la via Tuscolana in entrambi i sensi di marcia.