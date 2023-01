Roma, anziana rimane sola e senza cena con la figlia disabile a Capodanno: i vigili le regalano il Cenone

Storie di una tenerezza disarmante. E’ quello successo a un’anziana signora di Roma, che per problemi di salute e dovendo accudire alla propria figlia con disabilità, era rimasta da sola a Capodanno e soprattutto senza cena. Vedendo come la fame si è fatta sentire, ha chiamato la Polizia Locale per manifestargli il problema. Subito i vigili urbani in servizio si sono attivati per un’azione di solidarietà, regalando il Cenone all’anziana donna e la sua figlia.

Vigili dal cuore d’oro: regalano il Cenone all’anziana di Roma

Tra le richieste di intervento giunte alla sala radio della Polizia di Roma Capitale, una donna di 70 anni intorno alle 23.00 ha chiamato per chiedere aiuto, in quanto si trovava da sola in casa, con una figlia disabile e senza nulla da mangiare la notte di Capodanno. L’operatore ha contattato una pattuglia di zona del Gruppo Torri, che è riuscita in brevissimo tempo a prendere alcune cose da mangiare ed un panettone con il quale l’anziana donna ha potuto festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, ringraziando gli agenti per l’insperato regalo ricevuto proprio quando aveva pensato di non avere più nessuno a cui poter chiedere aiuto.

Oltre 800 gli agenti della Polizia di Roma Capitale impegnati nel piano dei controlli di Capodanno predisposto dal Comando Generale, scattato già dal pomeriggio di ieri e che proseguirà anche per l’intera giornata di oggi. Nella notte circa 300 gli interventi delle pattuglie, legati sia alla viabilità nella zona del Circo Massimo e nelle vie del centro, sia a contrasto dell’abusivismo commerciale ed alla vendita di alcolici oltre l’orario consentito: in totale sono stati posti sotto sequestro oltre 1500 prodotti, di cui circa un centinaio tra bottiglie di vetro e fuochi pirotecnici.

Ancora una volta, a Roma fa notizia un’azione di grande umanità e soprattutto di solidarietà. Sempre più spesso, purtroppo, i nostri anziani vengono lasciati abbandonati in vista delle feste, comprese quelle natalizie. Fortunatamente, il destino ha voluto che in quest’occasione la signora abbia incontrato dei poliziotti dal cuore d’oro, che subito si sono attivati per potergli garantire il festeggiamento di un dignitoso Capodanno.