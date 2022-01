Roma, appartamento in fiamme: salvata una donna, morti 3 gatti

Ancora un appartamento in fiamme a Roma. Questa volta è successo ieri sera, poco prima delle 22, in un’abitazione in via Canneti de’Luzzi, dove, per cause ancora tutte da verificare, è divampato un incendio.

Incendio a Roma: morti 3 gatti intrappolati nelle fiamme

La proprietaria dell’abitazione, una donna di 57 anni, è rimasta intossicata ed è stata ricoverata in ospedale, ma fortunatamente non è in gravi condizioni e non è in pericolo di vita. Ad avere la peggio, però, i suoi tre gatti, che sono rimasti intrappolati nelle fiamme e sono stati trovati senza vita. Cosa e perché si sia scatenato l’incendio è ancora da chiarire, con la Polizia intervenuta sul posto alle 21.47 di ieri sera. Le indagini sono ancora in corso per risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme.

Incendio a Labaro: grave una donna

Questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Ghisalba all’altezza del civico 150. Qui è andato a fuoco un appartamento al primo piano di un villino bifamiliare, forse a causa di una stufa. Due le persone rimaste ustionate, di cui una in modo grave. Ad avere la peggio è stata una donna di 87 anni rimasta gravemente ustionata al volto e negli arti superiori. Stando alle prime informazioni raccolte l’anziana stava alimentando la stufa con dell’alcol quando, all’improvviso, il fuoco è sfuggito al suo controllo. Attualmente è ricoverata ed è in pericolo di vita. Per cercare di spegnere le fiamme anche la figlia è rimasta ustionata, anche se in maniera non grave.