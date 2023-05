Roma, armato di fucile subacqueo rapina un supermercato: arrestato 30enne

Ha preso il suo zaino e l’ha tirato in faccia alla cassiera. Poi, impugnando un fucile subacqueo in mano, ha mostrato le sue intenzioni, peraltro chiarissime. “Questa è una rapina. Riempi lo zaino con tutti i soldi che hai in cassa”. L’azione, fulminea, ha spaventato e disorientato la dipendente del supermercato di via S. Martino della Battaglia, in zona Castro Pretorio, dove l’uomo è entrato la sera del 24 maggio.

Terrorizzata, la ragazza ha consegnato i soldi al giovane, entrato nel negozio a volto scoperto e con l’aria spavalda, forte dell’arma che aveva in mano. Dopo la rapina, il malvivente si è dileguato a piedi, facendo perdere le sue tracce per le strade del centro di Roma. La cassiera ha quindi lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Le indagini

Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Macao e del Nucleo Scalo Termini, che in breve tempo hanno identificato, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino tunisino di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.

Una volta presa la denuncia e la descrizione del malvivente, i militari hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza situate nelle strade limitrofe e quelle degli esercizi commerciali vicini al supermercato, sono riusciti a identificare l’uomo. Le serrate ricerche nella zona – in particolare nei luoghi di aggregazione e ricovero di pregiudicati e senza fissa dimora – hanno portato, in meno di 24 ore, al rintraccio dell’indiziato in piazza dei Cinquecento. Il giovane è stato bloccato e trovato ancora con gli abiti indossati durante la rapina. I Carabinieri continuano le ricerche per recuperare l’arma che, dalle immagini, sembra essere uno strumento rudimentale o artigianale a forma di fucile, non offensivo.

Il 30enne, dopo essere stato anche riconosciuto dal personale del supermercato, è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Il fermo dell’uomo è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.