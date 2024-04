Roma, arrestato tifoso romanista prima della partita col Bologna

Era già noto per precedenti in altre manifestazioni sportive.

Animi surriscaldati allo Stadio Olimpico, dove ieri sera si è tenuta la partita tra Roma e Bologna. Tra esagitati e tifosi che superano il limite dell’eccitazione sportiva, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 22 aprile, è stato arrestato un soggetto con precedenti.

Arrestato tifoso romanista allo Stadio Olimpico

L’individuo, classe 1988, risulta essere un tifoso romanista presente sul posto in previsione della manifestazione sportiva. Già noto per le sue escalation in altri contesti ed eventi di carattere sportivo, il tifoso è stato arrestato verso le 15.20 dagli agenti del commissariato Ponte Milvio per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Stando a quanto emerso tramite autorità, l’individuo avrebbe fatto resistenza alle forze dell’ordine dopo essere stato fermato in viale Paolo Boselli, nei dintorni dello Stadio olimpico, dove si trovava in attesa del match contro il Bologna. Non sono ancora chiare le motivazioni dell’arresto, nonostante l’accusa pendente per aver oltraggiato le autorità.