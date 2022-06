Roma, l’aspettano sotto casa armati di coltello e gli tendono un agguato nella notte

Roma. Era appena arrivato sotto casa, con la sua auto. Il tempo di realizzare la lunga giornata che si stava lasciando alle spalle, e poi è sceso dalla vettura.

Rapina violenta nella notte

Non appena ha chiuso la portiera, però, è stato avvicinato da due loschi ceffi che lo hanno minacciato con un coltello: volevano il suo telefono cellulare. L’uomo derubato, sulla 30ina, non ha potuto far altro che sottostare alle richieste dei due rapinatoti che in quel momento avevano deciso di assaltarlo.

La dinamica dell’agguato

Il fatto è accaduto intorno all’1:30 di questa notte, tra il 9 e il 10 giugno, precisamene in via Mugello. La coppia di uomini si è avvicinata lesta, sfruttando la scarsa visibilità della notte, e poi ha teso il suo agguato. Dopo aver minacciato ed impaurito la vittima, appena ricevuta la mercanzia richiesta, sono fuggiti.

L’intervento della Polizia

La rapina non ha mancato di allarmare qualche residente del quartiere che ha sentito chiaramente la dinamica. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di Polizia che ora indagano per risalire ai due rapinatori.