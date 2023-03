Roma, Atac sotto attacco degli hacker: offline il sito e le biglietterie

Roma. L’azienda del trasporto pubblico capitolino Atac, questa volta, non c’entra. Come ha precisato in una comunicazione recente, si tratterebbe di un attacco hacker contro le sue infrastrutture digitali che sta letteralmente mandando in tilt non solamente le biglietterie online, ma anche il sito stesso, con inevitabili malcontenti da parte dei suoi fruitori che non riescono raggiungere la pagina web.

Atac sotto l’attacco degli hacker

Se si provasse a collegarsi al sito ufficiale di Atac, propri in queste ore della giornata di oggi, mercoledì 22 marzo 2023, vi risulterebbe impossibile. Non solo il caricamento della pagina si interrompe, o avanza in modo lento, ma poi, dopo diversi minuti di attesa, ecco comparire la famosa scritta ”pagina non disponibile”. Insomma, un problema non da poco per l’azienda che, di fatto, si occupa della gran parte del trasporto capitolino e sul cui sito i tanti utenti fanno riferimento per essere informati sulle tratte, gli orari, i percorsi e anche per poter acquistare i loro biglietti. Come conferma l’azienda attraverso i suoi canali ufficiali: “al momento risultano offline anche i servizi di biglietteria nelle sedi”, il che non fa altro che aumentare il quoziente dei disagi che si stanno assommando nella giornata di oggi. Rimangono, ovviamente, operativi i sistemi di gestione della rete e le macchine che emettono biglietti nelle stazioni. Il servizio di trasporto, anch’esso, rimane regolare e lineare.

Scusate @infoatac il vostro bellissimo sito NON funziona.. (tutti quelli bloccati dove prendono le notizie?) #ATAC pic.twitter.com/2V0XguzGPq — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) March 22, 2023

Il tutto pare sia iniziato proprio nelle prime ore della mattinata odierna: problemi tecnici innescati da un attacco hacker. L’azienda stessa lo ha comunicato sui suoi canali ufficiali dedicati di norma alle informazioni sulla mobilità di Roma Capitale. I tecnici, in queste ore, sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati.