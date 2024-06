Roma, atti vandalici in piena notte: cassonetti inghiottiti dalle fiamme

Sul posto sono dovuti intervenire carabinieri e vigili del fuoco.

Nottata movimentata per gli abitanti del quartiere Trieste, nel quadrante Nord di Roma, che nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno sono stati svegliati di soprassalto da un intenso odore di bruciato. Alcuni di loro hanno scoperto, sporgendosi dalle finestre di casa, che in via Lago Tana alcuni cassonetti dell’immondizia avevano preso fuoco, col rischio di incendiare anche l’area vicina.

Cassonetti incendiati al quartiere Trieste: indagini in corso

Questa notte, poco prima delle 3.00, nel quartiere Trieste, zona via Lago Tana, alcuni residenti hanno segnalato al numero di emergenza 112 l’incendio di alcuni cassonetti della raccolta della carta dell’Ama. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Parioli e i Vigili del Fuoco nello spegnimento delle fiamme. Non sono ancora chiare le modalità con cui i cassonetti abbiano preso fuoco, ma le autorità stanno portando avanti le indagini per stabilire responsabilità e dinamiche.

Vandalismo e disordine pubblico: a Roma diverse segnalazioni sui cassonetti in fiamme

Quel che è certo, è che il fenomeno dei cassonetti in fiamme da tempo è piuttosto frequente e riguarda diversi quadranti della città a Roma. Diversi gli episodi registrati per esempio a fine maggio nel quadrante Aurelio e nelle zone limitrofe. Almeno 9 i bidoni interessati in quella circostanza, anche se in quattro le fiamme si sono spente da sole.

Undici se si considerano anche quelli andati a fuoco la notte del 23 maggio tra piazzale Morelli e via Ussani, a ridosso di via dei Colli Portuensi. Del resto l’ipotesi di un piromane seriale non sarebbe una novità a Roma. Appena poche settimane fa un uomo era stato arrestato nella Capitale dalla polizia proprio con l’accusa di aver incendiato numerosi bidoni della spazzatura nella zona di Tor Vergata. Adesso questi nuovi episodi, sebbene in quartieri differenti.