Roma, auto in perenne divieto di sosta davanti al comando dei vigili. Gli utenti: “Nessuno interviene”

In barba al codice della strada e persino della polizia che si trova letteralmente davanti allo “stop”.

Nel quartiere Garbatella c’è una corsia preferenziale, del tutto irregolare, per chi deve parcheggiare vicino al comando dei vigili. Lo sa bene il conducente della Clio bianca che da giorni occupa uno spazio illecito su via Ostiense, all’incrocio con via Prospero Alpino. Da giorni l’auto staziona lì, a ridosso di uno stop che impedisce alle altre macchine di svoltare verso via Ostiense o verso le strade limitrofe, occupando la carreggiata e impedendo la visibilità agli automobilisti.

Una situazione che non è sfuggita a residenti e automobilisti che da almeno una settimana cercano di segnalare l’episodio al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e anche all’assessora alla Mobilità capitolina, Eugenio Patané. “E’ una settimana che l’auto si trova lì e nessuno interviene”, tuonano gli utenti su X, “A Roma si può parcheggiare contromano e in divieto di sosta per un’intera settimana davanti al comandi dei vigili senza alcuna conseguenza. Né sanzioni né rimozioni. Città distopica per gli onesti. Paradiso per i delinquenti”, lamentano i cittadini. Un’istantanea di inciviltà che fa il giro del web in poco tempo, raccogliendo polemiche e anche le segnalazioni di tanti cittadini che assistono ogni giorno a casi simili in diverse zone della Capitale.

Auto in divieto di sosta davanti al comando della polizia: “E’ ferma lì da una settimana!”

La prima segnalazione risale alla sera del 3 maggio, ma a distanza di una settimana circa la situazione non cambia. All’incrocio di viale Ostiense con via Prospero Alpino, esattamente di fronte al comando della polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo Pronto Intervento Traffico) una vettura bianca occupa indisturbata lo stop. Un caso che indispettisce i residenti e che sembra si verifichi spesso, tant’è che persino su Google maps, inquadrando l’incrocio, si vedono auto parcheggiate comodamente dove non dovrebbero, in barba alle norme sul codice stradale e al rischio di provocare incidenti.

Tra i commenti c’è chi ipotizza che l’auto appartenga ai vigili e che, per questo motivo, si abusi di un parcheggio irregolare senza alcuno scrupolo. “A ogni modo la macchina è ferma lì da oltre 7 giorni”, precisa un utente, “Non è di una persona che va lì per lavorare ogni giorno”. Fatto sta che il proprietario, nonostante le polemiche, non si è posto minimamente il problema dei disagi che provoca alla viabilità urbana, nonostante la presenza di un comando letteralmente davanti alla sua trasgressione.