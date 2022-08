Roma, rinchiudono il bimbo in auto e lo abbandonano: salvato dai Vigili del Fuoco

Roma. Una vicenda che ha gettato nello sconforto quanti hanno assistito alle operazioni di estrazione, poiché nessuno sospettava che in quell’auto, abbandonata nei pressi della fermata metro, potesse esserci un bambino, completamente abbandonato a sé stesso e rinchiuso senza la possibilità di poter uscire dalla vettura.

Bambino rimasto chiuso dentro l’auto

Un bambino è rimasto chiuso dentro un’auto nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 agosto, nella Capitale, ma per fortuna l’intervento dei Vigili del Fuoco ha sventato il pericolo che la faccenda finisse diversamente.

La cosa più strana, in tutto questo, è che i genitori sono letteralmente dispersi e spariti. Di loro non hanno tracce. Quando gli operatori lo hanno estratto dall’auto, il piccolo si trovava sul proprio seggiolino, all’interno di un’auto in sosta nel parcheggio esterno della fermata della metropolitana Anagnina.

I genitori dispersi

La segnalazione è arrivata alla sala operativa del Nue del 112 che ha immediatamente attivato i soccorsi. Il piccolo, per il momento, è stato affidato alle cure del personale sanitario. Sono in corso le ricerche dei proprietari dell’auto che ha una targa straniera.