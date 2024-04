Roma – Bayer Leverkusen, al via la vendita dei biglietti: dove comprarli e quanto costano

Dalle ore 16 è possibile acquistare i biglietti liberamente, ma con regole precise.

Grande attesa per l’appuntamento che tutti i tifosi romanisti hanno segnato sicuramente in calendario. Il prossimo 2 maggio la Roma e Bayer Leverkusen si sfideranno per la semifinale d’andata d’Europa League. La Roma di Daniele De Rossi si riscalda dopo il ponte di primavera per la sfida che la vedrà in campo con il Bayer di Xabi Alonso. C’è fermento anche per la corsa ai biglietti dei romanisti così come degli appassionati calcistici. Ecco quali sono le linee generali.

I giallorossi giocheranno all’Olimpico l’andata, mentre in Germania il ritorno. La squadra di Xabi Alonso è riuscita a conquistare il proprio girone di Europa League a differenza della formazione capitolina, seconda in graduatoria. La seconda semifinale è invece prevista giovedì 9 maggio.

Come acquistare i biglietti per Roma – Bayer Leverkusen

L’acquisto dei biglietti per la Roma – Bayer Leverkusen sarà a scaglioni. La vendita è iniziata con una fase di prelazione per gli abbonati al campionato e proseguirà oggi fino alle 15 per gli abbonati delle coppe. A partire dalle 16, invece, ci sarà la vendita libera a cui potranno accedere tutti gli acquirenti, senza esclusiva. Il numero massimo di biglietti che potranno essere acquistati sarà di 4 per ogni transazione.

Dalle 16 in poi vendita libera per tutti

Dalle 16 di pomeriggio di mercoledì 24 aprile chiunque voglia assistere alla partita tra Roma e Bayer Leverkusen potrà farlo quindi acquistando al massimo 4 biglietti per ogni transazione, onde evitare l’over ticketing. Per quanto riguarda il servizio di cambio invece, sarà possibile accedere alla modalità di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16 di mercoledì 24 aprile. Sarà possibile acquistare i biglietti ufficiali per il match del 2 maggio sul sito ufficiale.