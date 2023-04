Roma, bimba muore poche ore prima del parto: indaga la Procura

Era quasi tutto pronto: le tutine nell’armadio, la casa addobbata a festa per il rientro in tre, una nuova vita insieme, una bambina da accudire, da stringere tra le braccia, da veder crescere. E, invece, quella bambina non è mai nata e a casa non è mai arrivata perché poche ore prima del parto è morta e ora la Procura di Roma vuole vederci chiaro, capire cosa sia successo. Un’infezione? Una manovra sbagliata? Le indagini sono in corso, ma la triste certezza c’è: quella mamma che per nove lunghi mesi ha portato in grembo sua figlia non è riuscita a metterla al mondo e ha dovuto fare i conti con un destino terribile.

Bimba muore prima del parto a Roma

Il parto era previsto per giovedì scorso in un ospedale romano, ma poche ore prima della nascita il cuore di quella bimba ha smesso di battere. E ora, come si legge sul Corriere della Sera, la Procura di Roma ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio colposo, per vederci chiaro e capire cosa sia successo. Tra le ipotesi quella di una manovra sbagliata eseguita durante gli ultimi esami, manovra che avrebbe potuto provocare un’infezione e, quindi, portare al decesso della bambina. I medici, però, sostengono il contrario.

La denuncia

La donna avrebbe dovuto partorire giovedì scorso: era stata in ospedale per gli ultimi controlli, mercoledì era stata ricoverata, mancava davvero poco quando i medici le hanno comunicato che il cuore della piccola aveva smesso di battere. Ma le cause del decesso non sono note, fino al giorno prima tutto sembrava andare bene e, quindi, i genitori della bimba hanno deciso di presentare una denuncia in Procura, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Ora bisognerà fare chiarezza perché un momento di gioia, dopo nove mesi a sognare quella bambina, si è trasformato in tragedia.