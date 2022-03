Roma, bimbo investito da uno scooter: è grave

Stava passeggiando e stava attraversando la strada quando ieri pomeriggio, poco prima delle 18.30, un bimbo è stato investito. E ora si trova ricoverato in ospedale, dove sta ricevendo tutte le cure del caso.

Investimento sulla Tuscolana

E’ successo ieri pomeriggio poco dopo le 18 (l’intervento degli agenti della Polizia Locale è alle 18.25) su via Tuscolana, all’altezza del civico 382. E’ qui che un bimbo è stato falciato da uno scooter, un Honda SH 300. Nel violento impatto il conducente del motoveicolo è rimasto ferito e trasportato in codice rosso per dinamica all’Ospedale San Giovanni. Grave anche il bimbo, lui in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto per tutti i rilievi gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano: ora spetterà ai caschi bianchi indagare e ricostruire l’esatta dinamica.

Carambola sulla Salaria, lo scontro con la Volante della Polizia

Su via Salaria, sempre ieri pomeriggio intorno alle 15.30, c’è stata una brutta carambola tra più auto, tra queste una volante della Polizia, e un autocarro. Nel violento scontro tre persone sono rimaste gravemente ferite: due agenti della polizia di stato, un uomo e una donna, entrambi portati all’ospedale S. Andrea in codice rosso. Anche la conducente della Smart, una ragazza di 29 anni, è arrivata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I.