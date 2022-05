Roma, spaccio Capitale: blitz e arresti su tutto il territorio

Roma. Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri su tutto il territorio della Capitale, al fine di garantire la sicurezza alla comunità, nonché limitare le occasioni di reato e quelli che vengono di continuo messi in atto. Ecco il bollettino dei controlli e dei blitz andati in scena nelle ultime ore.

Le operazioni dei carabinieri sul territorio di Roma: Casilina

Il primo arresto è stato portato a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, in via Luca Ghini. Qui, gli operatori hanno arrestato un 34enne romano, con precedenti, sorpreso mentre cedeva ad un acquirente un involucro contenente della droga: cocaina. I controlli, poi, si sono estesi anche alla sua abitazione, rivenendo circa 70 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 190 euro, ritenuto provento dello spaccio.

Leggi anche: Roma, madre e figlio rapinati e violentati: convalidato l’arresto per i 2 tunisini. Il punto sulle indagini

Arresto in via Manin

Il secondo arresto, invece, è avvenuto in via Manin, precisamente all’angolo con piazza dei Cinquecento. Questa volta è toccato ai Carabinieri della Stazione di Roma piazza Dante entrare in campo: qui i militari hanno arrestato un cittadino egiziano di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Durante il controllo lo hanno sorpreso in possesso di 15 g di hashish, nascosti addirittura nella cavità orale. Oltre a ciò aveva con sé la somma contante di 520 euro, ritenuta provento della sua attività di spaccio.

Spaccio per le strade: ingoia la droga per nasconderla

Anche un 38enne della Guinea è finito, poi nel loro mirino. Si trovava in Italia senza fissa dimora e con precedenti. Anche in questo caso lo hanno sorpreso a cedere dello stupefacente ad un cittadino polacco, che è stato identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 5 dosi di eroina per un peso totale di circa 5 grammi.

Durante il controllo lo straniero ha deglutito un involucro di eroina termosaldato per farselo trovare addosso. Tanto è bastato per convincere i carabinieri ad un controllo approfondito. Così, il 38enne è stato accompagnato presso l’ospedale San Carlo di Nency dove è stato visitato e trattenuto, monitorato dai militari, in attesa dell’evacuazione di ulteriori ovuli.

Le operazioni a Torrevecchia

Ancora un altro arresto nella zona di Torrevecchia. Ancora per droga e spaccio: arrestata una romana di 59 anni, già nota ai militari, bloccata mentre si aggirava con fare sospetto nel corso di una attività di osservazione. La donna a casa aveva un ingente quantitativo di droga, tra cui 900 g. di hashish, suddivisi in 9 panetti, 535 g di marijuana, già disposta all’interno di varie buste sigillate.

Droga in balcone

Successivamente anche un giovane romano di 30 anni ha destato la curiosità dei militari. Il giovane è stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto nei pressi della propria abitazione ed in particolare è stato visto armeggiare in un armadio posizionato all’esterno di un balcone di un appartamento limitrofo al suo ma attualmente disabitato. Addosso aveva un involucro con 44 dosi di cocaina del peso di circa 12 grammi, oltre a del materiale utile al confezionamento.

Hashish e 4.000 euro contanti a via dei Monti Tiburtini

Infine, all’altezza di via dei Monti Tiburtini, i Carabinieri hanno arrestato un 27enne trovato in possesso di 2,3 Kg di hashish e ulteriori 35 grammi di marijuana. Oltre a ciò, aveva con sé la somma contante di ben 4000 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.