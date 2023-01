Roma, blocco delle barelle e anche delle ambulanze: 4 mezzi con pazienti a bordo in attesa (al freddo) per ore

Blocco delle barelle a Roma. E in questo caso anche delle ambulanze. Quattro mezzi sono rimasti fermi per ore ieri pomeriggio al pronto soccorso di un Ospedale nel quadrante est della Capitale con i pazienti a bordo. Tra questi anche una signora protagonista di una brutta caduta dalle scale. Si tratta dell’ennesima testimonianza di un problema che purtroppo affligge Roma da diverso tempo con in più, stavolta, i disagi provocati delle rigide temperature registrate in queste ore nel Lazio.

Il problema del “blocco barelle” negli Ospedali a Roma

Da tempo vi stiamo documentando questa vera e propria emergenza. A causa della mancanza di posti negli Ospedali i pronto soccorso sono costretti a far stazionare temporaneamente i pazienti nei propri locali sulle barelle delle ambulanze provocando il fenomeno del blocco barella, con il conseguente fermo del mezzo operativo in alcuni casi (con conseguenze talvolta drammatiche). Ieri pomeriggio invece, venerdì 20 gennaio 2023, lo stop delle ambulanze è stato “totale” con quattro mezzi rimasti davanti al pronto soccorso per ore, fino alla tarda serata quando la situazione è stata sbloccata, peraltro con gli stessi pazienti rimasti a bordo come visto poiché evidentemente non c’era altra soluzione. Inevitabili i disagi per le persone rimaste coinvolte considerando chiaramente anche il freddo, oltre ai motivi specifici per i quali era stato richiesto il soccorso. A novembre scorso, per riportare uno dei tanti esempi di questa enorme criticità del sistema sanitario Regionale, si erano registrate, ricorderete, punte fino a 60 ambulanze rimaste bloccate nei pronto soccorso tra Roma e Provincia. Un dramma che purtroppo è sempre più una “regola” e non più un’eccezione legata ad accadimenti straordinari.

Roma, ambulanze bloccate per la mancanza di barelle: “Otto ore fermi davanti al Pronto Soccorso”