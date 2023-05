Roma, borseggiatori in azione nei negozi del Centro: arrestata una 23enne

Roma. Un arresto per borseggio nelle ultime ore nella Capitale. Una ragazza si è introdotta all’interno di uno dei negozi più frequentati di Via del Corso e ha aspettato il momento giusto e la vittima giusta per poter agire. Come al solito, ad entrare nel mirino dei borseggi sono principalmente i turisti, come anche in quest’ultimo caso di cronaca che vogliamo segnalarvi.

Roma, i borseggiatori fanno scorta nelle metro: l’incubo di turisti e viaggiatori

Borseggiatori in azione da Zara

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 maggio 2023, intorno alle 19.00, quando le strade della Capitale hanno iniziato lentamente a svuotarsi, almeno quelle pedonali, mentre le vie di ritorno verso casa, dopo il lavoro, si intasavano per il traffico. Su Via del Corso, però, il via vai continuo di persone non si ferma mai, anche perché alcuni dei negozi più gettonati continuano a rimanere aperti anche a quell’ora. Proprio in uno di questi, Zara, si è consumato l’ultimo tentativo di borseggio.

Sottratti 400 euro ad una turista americana

La vittima, entrata nel mirino della borseggiatrice, è una turista americana che era entrata all’interno del rinomato negozio proprio per poter fare qualche compera, o dare uno sguardo alle nuove proposte sul mercato. Nonostante il negozio, gli addetti alla sicurezza e le altre persone, però, la borseggiatrice, 23 anni di etnia rom, ha voluto comunque mettere a segno il suo colpo. Con un gesto rapido e fugace è riuscita ad intrufolarsi nelle tasche della turista americana e a sottrarle in pochissimi secondi 400 dollari da dentro la borsa che portava con sé, e poi ha tentato di darsela a gambe con il bottino appena conquistato. Purtroppo per lei, però, tutta la scena era stata notata da uno degli addetti alla sicurezza che ha poi immediatamente avvertito gli agenti di Polizia. Questi, una volta sul posto, hanno identificato la 23enne, consegnato il denaro alla sua legittima proprietaria e tratto in arresto la borseggiatrice, la quale, tra l’altro, era anche già nota per alcuni precedenti.