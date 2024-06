Roma, borseggiatori in metro: atleta paraolimpico ferma i delinquenti

L’atleta paralimpico Davide Nadai sventa un borseggio a Roma.

È bastato un attimo perché Davide Nadai, atleta paralimpico, sventasse un borseggio all’interno della metropolitana di Roma. Una spiacevole prassi che subiscono spesso i turisti che arrivano nella Capitale, ma Nadai si trovava a Roma per una missione precisa e il caso vuole che proprio mentre era in visita nella Capitale, il suo intervento sia stato fondamentale. Ha così impedito che 5 persone derubassero dei turisti sulla linea A della metropolitana, in direzione Barberini.

Sventa borseggio in metro: atleta paralimpico salva due turisti

Un viaggio movimentato per Davide Nadai, 31enne originario del trevigiano che lo scorso sabato 1° giugno è intervenuto mentre davanti ai suoi occhi si consumava un borseggio. Il 31enne si trovava a Roma in previsione della parata del 2 giugno. Oltre a essere infatti un atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Sitting Volley, Nadai è caporale maggiore dell’Esercito e la sua presenza era prevista ufficialmente per la Festa della Repubblica.

Originario della frazione di Soligo, mentre era in giro per Roma durante la sua giornata libera, Nadai ha così assistito a 5 persone intente a derubare due turisti sulla linea A della metropolitana, in direzione Barberini. L’intervento del 31enne trevigiano e dei colleghi dell’esercito ha permesso così di sventare il furto e fermare i borseggiatori. Alcuni di loro sono così stati denunciati per truffa aggravata, mentre altri si sono dati alla fuga. Un fine settimana movimentato, che per Nadai si è concluso con la parata del 2 giugno, ai Fori Imperiali, a cui ha partecipato insieme al Luogotenente Stefano Ruaro, il Maresciallo Capo dei carabinieri Massimiliano Riccio, il Brigadiere capo ruolo ordinario dei carabinieri Marco Menicucci e il Vice Brigadiere dei carabinieri Raffaele Di Luca, tutti appartenenti al Gruppo sportivo paralimpico della Difesa.