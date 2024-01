Roma, bottigliata al collo: sfiorata l’arteria giugulare. Grave un 30enne

Una brutale aggressione di prima mattina oggi al Quarticciolo, dove un giovane di origini egiziane ha rischiato di essere sgozzato con una bottiglia. Sul caso indagano ora le autorità.

Alle prime luci dell’alba un trentenne di origini egiziane ha rischiato la vita al Quarticciolo, nel quadrante Est di Roma. Un soggetto ignoto, su cui ancora stanno indagando le autorità, avrebbe aggredito il ragazzo assalendo con un collo di bottiglia. L’oggetto contundente avrebbe ferito gravemente il 30enne, che è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino nella mattinata odierna.

Aggressione su via Palmiro Togliatti: sfiorata l’arteria giugulare di un 30enne

Un lunedì di sangue per un 30enne egiziano che questa mattina, verso le 6.30, ha rischiato la vita per una brutale aggressione. La vittima si trovava al momento dei fatti su via Palmiro Togliatti 966, nei pressi dell’edicola di zona, quando è stato aggredito con un collo di bottiglia, che gli ha sfiorato per poco la giugulare.

Soccorso dai carabinieri, intervenuti sul posto, il 30enne ha riportato una profonda ferita alla guancia destra fino al collo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato in codice rosso il paziente al primo ospedale vicino. Al momento la vittima è grave, ma fuori pericolo.

Nel frattempo i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e quelli della Compagnia di Roma Casilina stanno indagando sul responsabile dell’aggressione avvenuta questa mattina al Quarticciolo. Sarà possibile evincere maggiori dettaglio solo quando la vittima sarà in condizioni di salute ottimali, per aiutare i carabinieri a ricostruire le dinamiche del reato. Non si esclude nessuna pista, nemmeno il regolamento di conti o una rissa scoppiata per futili motivi.