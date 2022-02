Roma, brutto scontro tra auto e ambulanza: gravissima 22enne

Un violento impatto quello avvenuto nella notte appena trascorsa, tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, a Roma, più precisamente nella zona di Torrevecchia. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto e un’ambulanza, che trasportava un paziente in ospedale, all’incrocio tra viale dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera.

Brutto scontro tra auto e ambulanza a Roma

Nel violento scontro ad avere la peggio è stata una ragazza di appena 22 anni, la conducente della vettura, che è stata trasportata in codice rosso, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in ospedale.

Sono rimasti feriti, sembrerebbe in maniera meno grave, anche l’autista, l’infermiere e il paziente che viaggiavano sull’ambulanza e i tre sono stati portati in ospedale per tutte le cure del caso. Sull’incidente ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza, capire cosa sia successo e come i due mezzi si siano incrociati e scontrati.