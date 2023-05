Roma, bus a fuoco sul GRA: mezzo distrutto

Ancora un autobus a fuoco a Roma, questa volta ieri sera, poco dopo le 23, sul Grande Raccordo Anulare, in prossimità dell’uscita Roma-L’Aquila. È proprio qui che ieri, intorno alle 23.30, i vigili del fuoco del distaccamento La Rustica, con l’autobotte, sono intervenuti sul GRA, in corsia esterna per domare l’incendio e spegnere le fiamme. Incendio che è divampato a bordo di un bus privato, adibito a trasporto pubblico.

Incendio bus sul GRA ieri sera

Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta: nessun ferito, quindi, ma le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo. Il transito veicolare è stato chiuso solo durante le operazioni di spegnimento, quindi il traffico è stato deviato per consentire ai vigili del fuoco di domare il rogo, che ha distrutto l’autobus. Ora bisognerà capire le cause.

Autobus a fuoco a Torvaianica pochi giorni fa

Pochi giorni fa un episodio simile si è verificato a Torvaianica, dove un bus delle autolinee Troiani ha preso fuoco in via Danimarca, all’altezza del civico 165, di fronte alla zona di Martin Pescatore. Il bus, partito da Torvaianica, viaggiava in direzione Pomezia ed era pieno di studenti minorenni che si stavano recando a scuola, quando a un tratto ha iniziato ad avere problemi. L’autista ‘eroe’ si è accorto che dal motore stavano uscendo delle fiamme: ha fatto scendere tutti i ragazzi, ben 90 minorenni, mettendoli in salvo. Li ha fatti posizionare in fila indiana, per evitare che venissero travolti dalle auto e per scongiurare che venissero coinvolti dall’incendio. Incendio che, nel giro di pochi minuti, si è propagato su tutto il mezzo.