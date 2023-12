Roma, bus contro un albero a Villa Borghese: paura tra i passeggeri

Incidente stradale a Roma, in viale Washington, nei pressi di villa Borghese. A rimanere coinvolto è stato un autobus della linea Atac, che per cause ancora in corso d’accertamento, si è schiantato contro un albero. La foto è stata pubblicata sull’account Instagram ‘Welcome To Favelas’. E’ successo oggi, mercoledì 20 dicembre 2023.

Incidente a Roma all’alba di mercoledì 20 dicembre 2023

L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Le operazioni sono durate circa un’ora e sono iniziate intorno alle 6.20 di mattina. Nessuno è rimasto ferito nello scontro.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con i vigili del Fuoco che hanno chiuso temporaneamente viale San Paolo del Brasile-viale Washington. Le linee bus 61-89-160-490-495-590, direzione piazzale Flaminio, transitano in viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, lungotevere Arnaldo da Brescia.

Il precedente. Bus contro un albero sulla Cassia: 60 in tutto i feriti, ci sono tre ipotesi sulle cause

Emergono sviluppi sulle indagini in merito al brutto incidente verificatosi sulla Cassia, a Roma. Come è noto un bus Atac della linea 301 si è schiantato contro un albero provocando una sessantina di feriti, tra cui almeno nove gravi, trasportati in codice rosso nei vari ospedali della Capitale.

Gli accertamenti sul conducente, un uomo di 40 anni finito anch’esso in ospedale, hanno dato intanto esito negativo circa l’alcol e drug test. Insomma, il conducente non era né ubriaco, né sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ma allora cosa è successo?

Bus contro un albero sulla Cassia: le ipotesi

Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Una prima ipotesi riguarda un possibile malore accusato dal conducente prima dello schianto; versione che sarebbe avvalorata da alcune testimonianze di chi viaggiava sul bus. Ma di versioni ce ne sono diverse, molte delle quali in netto contrasto tra loro. Come quella che, chiaramente, farebbe più scandalo, ovvero un presunto utilizzo del cellulare alla guida, altra ipotesi al vaglio degli inquirenti. Di elementi certi però, anche in questo caso, non ce ne sono e si attende in tal senso il responso dell’analisi sui tabulati (messaggistica e telefonate) sui due dispositivi elettronici dell’autista.

Infine l’ipotesi del guasto tecnico al mezzo che avrebbe provocato così l’uscita di strada del autobus e il successivo schianto contro l’albero. C’è da dire che, comunque, al momento lo stesso autista non risulta indagato. Sarà ascoltato non appena le sue condizioni lo permetteranno. Intanto sono due le indagini aperte: una interna dell’azienda del trasporto pubblico, l’altra della Procura di Roma.