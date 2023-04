Roma, Campidoglio: “La pasticceria Cavalletti va chiusa”, a rischio il Millefoglie amato dalla Regina Elisabetta

Roma. Arriva un ordine abbastanza perentorio da parte del Comune di Roma nei confronti di una delle pasticcerie locali più note al mondo per il sul Millefoglie: la pasticceria Cavalletti che si trova a Parioli deve chiudere, e deve farlo immediatamente. Il fatto è riportato anche dalla versione romana di Repubblica.

Campidoglio: “Dovete chiudere e dovete farlo immediatamente”

“Dovete chiudere e dovete farlo immediatamente” – questo l’ordine arrivato direttamente dal Comune nei confronti della rinomatissima pasticceria Cavalletti ai Parioli. La pasticceria era una delle preferite anche dalla Regina Elisabetta, che faceva di tutto pur di assicurarsi il loro golosissimo Millefoglie. Ma ora, un’ombra si abbatte sull’attività: Roma Capitale, con un provvedimento del 3 aprile scorso, ha perentoriamente imposto la chiusura della storica attività dei Parioli. Nel dettaglio, la misura si riferisce proprio alla “cucina calda” e quindi, con la conseguenza di fermare completamente le attività del locale. Da tempo, inoltre, la storica attività aveva anche varcato i confini di via Nemorense, sempre con prodotti di altissima qualità, un caffè alla moda e tantissime offerte artigianali di ogni tipologia che l’avevano resa nota in tutto il mondo.

Le motivazioni della richiesta di chiusura

Ma da cosa deriva questo ordine? Pare che a farlo scattare sia stata la contestazione da parte del Comune sull’utilizzo di un impianto a carboni attivi. Certo, poi, il periodo non aiuta di certo l’attività, dal momento che chiudere a Pasqua, per una pasticceria, non rappresenta di certo un toccasana. E così, la società Pasticceria Cavalletti, tramite l’avvocato Andrea Ippoliti, ha così fatto ricorso al Tar del Lazio. E, proprio in considerazione del danno che l’attività commerciale avrebbe subito prima di stabilire l’eventuale correttezza del provvedimento di Roma Capitale, ecco che il presidente della sezione seconda ter del Tribunale amministrativo, Salvatore Mezzacapo, ha deciso di sospendere gli atti impugnati. Ora, la prossima udienza è stabilita per il 9 maggio prossimo: in quella occasione si dovrà decidere in modo definitivo per le sorti della storica pasticceria.