Roma, caos in carcere: detenuto aggredisce tre agenti

un detenuto di origine somala che all’improvviso ha dato in escandescenze e si è avventato contro gli agenti con una violenza inaudita. Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 maggio, nel carcere trasteverino di Regina Coeli , a Roma , dove, nella sezione 3, alcuni agenti sono stati aggrediti da un detenuto. L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 16:30 da parte diche all’improvviso ha dato in

Poliziotti in ospedale

A seguito dell’aggressione, altro personale è intervenuto per calmare il detenuto e soccorrere i feriti. Tra loro figura anche il coordinatore del reparto. Gli agenti aggrediti hanno avuto necessità di essere trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale F atebenefratelli per le cure del caso.

“Purtroppo dobbiamo evidenziare che le promesse di invio di personale di Polizia Penitenziaria si son dimostrate vane – commenta amareggiato Massimo Costantino, segretario generale della Fns Cisl Lazio – dato che l’invio di unità in uscita è maggiore rispetto a quelle in entrata e, quindi, la carenza resta cronica”.

Tre aggressioni in 8 giorni

Ma quella di oggi non è l’unica aggressione, come sottolinea lo stesso Costantino. “Le aggressioni avvenute in meno di 8 giorni sono tre e sono dovute anche alla presenza di detenuti con problemi psichiatrici. Se non si comprende che tale problema non è gestibile dall’Amministrazione Penitenziaria, ma che vi è necessità di aumentare la sanità psichiatrica, allora vuol dire scaricare il problema sul Corpo di Polizia Penitenziaria. Preoccupa pertanto la situazione attuale del carcere di Regina Coeli. Esprimiamo la nostra s olidarietà al personale coinvolto.