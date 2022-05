Roma, caos in trattoria: ubriaco molesta i clienti e sputa sui carabinieri

Ubriaco è entrato in una trattoria e ha preteso, quasi con forza e violenza, di vedere la finale di Champions League, quella che si è tenuta ieri sera fra Liverpool e Real Madrid, senza consumare. Poi, come se non bastasse, ha minacciato i clienti del ristorante, ha iniziato a inveire contro di loro, al punto che il titolare ha dovuto allertare il 112 per tenere a freno la furia di quel ragazzo.

Sputi e molestie nel ristorante all’Esquilino durante la partita

Prima ubriaco ha preteso di vedere la partita senza consumare, al grido di ‘Io non pago nulla’, poi ha minacciato i clienti. E quando sul posto, in un ristorante di via Gioberti vicino alla Stazione Termini, intorno alle 22.30 di ieri, sono intervenuti i Carabinieri lui, un ragazzo classe 1995 del Gambia, ha scatenato tutta la sua rabbia anche contro di loro. Tra minacce continue, calci, pugni e sputi.

La denuncia

Il ragazzo, con non poche difficoltà, è stato portato in caserma e denunciato a piede libero per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché disturbo della quiete pubblica e ubriachezza molesta.